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США объявили о второй волне ударов по Ирану за сутки

  • 15.07.2026, 22:54
США объявили о второй волне ударов по Ирану за сутки

Удары наносятся по военным объектам.

Вооруженные силы США начали операцию по нанесению второй волны ударов по территории Ирана, сообщает в Х американское Центральное командование (CENTCOM).

«Удары наносятся по иранским военным объектам, которые используются для создания угрозы судам, свободно проходящим через Ормузский пролив, международный водный путь, жизненно важный для мировой торговли. Американские военные привлекают Иран к ответственности по указанию главнокомандующего», — сказано в сообщении.

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