Как Украина каждую ночь готовит удары по России 15.07.2026, 22:43

Bild побывал на секретной миссии дронщиков.

Подготовка дальнобойных ударов украинскими беспилотниками по территории России значительно сложнее и масштабнее, чем сам их запуск. Об этом пишет журналист немецкого издания BILD Пол Ронцхаймер, который побывал в украинском подразделении БПЛА «1-й независимый центр беспилотных систем» и видел, как бойцы наносят удары на большие расстояния по РФ.

«Весь мир говорит о солдатах, вооруженных фонариками, которые ведут войну с помощью беспилотников. В последние месяцы они добились того, что агрессивная война России против Украины внезапно обернулась против Москвы. Они дают украинцам новую надежду, атакуя нефтегазовые объекты в России и возвращая войну туда, откуда она пришла», – говорится в статье.

Украинское подразделение, в котором побывал журналист, по его словам, работает в условиях строжайшей секретности. Он отметил, что почти в полночь бойцы выехали из города Днепр на восток – в направлении фронта.

Как рассказал автор, при выполнении каждого задания бойцы больше всего переживают, что их могут раскрыть. Поэтому всем пришлось выключить и сдать свои смартфоны.

«Одно ясно: если бы российская разведка узнала о планах солдат, то, вероятно, последовал бы прямой удар беспилотника. Но Украина – большая страна, и солдаты прилагают все усилия, чтобы не привлекать к себе внимания», – отмечается в статье.

Миссия начинается посреди поля

Дронары час ехали по грунтовым дорогам к заброшенному дому. Оттуда другое транспортное средство довезло их до середины поля, где автор наконец увидел беспилотники FP-1 от украинского производителя Firepoint.

«По сути, это обычный самолет. Как и гражданский самолет, он имеет двигатель и навигационные системы, которые указывают ему путь к цели... Ими не управляют дистанционно. Они выполняют заранее запрограммированную миссию», – рассказал солдат с позывным «Феникс».

В ту ночь украинские беспилотники должны были преодолеть до 2000 километров. Точные пункты назначения украинские военные автору не раскрыли.

«Мы не знаем, сколько ещё беспилотников будет запущено в Украине сегодня вечером. Мы не знаем, сколько украинских солдат находилось на других полях, программируя свои цели. Потому что для преодоления российской противовоздушной обороны нужна не одна атака. Они летают волнами, выполняют маневры и обманывают оборону, чтобы в итоге некоторые из беспилотников поразили цели», – пишет Ронцхаймер.

Украинские дроны оказывают давление на Россию

Как отметил автор, на данный момент нет ничего другого, что оказывало бы на Россию такое давление, как украинские беспилотники.

«Солдаты оснащают дроны взрывчаткой, готовят их к взлету и отходят. Через несколько метров они готовятся запустить двигатели. В поле они приседают возле небольшого самолёта. Двигатель звучит, как большой мопед. Вдруг слышится громкое шипение. Первый дрон взлетает. А затем следующие. За считанные минуты они один за другим исчезают в звёздном небе, направляясь в Россию», – описывает журналист процесс взлёта дронов и добавляет: было странно, что россияне ещё не заметили их с помощью разведывательных беспилотников.

Через несколько минут бойцы встретили командира подразделения, но он пока не мог сказать, удалась ли операция. Также он сказал, что самая сложная часть работы – не запуск дронов, а планирование и подготовка операции. Особые трудности добавляет тот факт, что бойцы в любой момент могут стать мишенями российских атак.

Украина опережает Россию

По словам командира, дроны FP-1 не являются классическими дронами, как небольшие модели FPV, используемые на передовой.

«Это крупные летательные аппараты с большой полезной нагрузкой. Технологии, лежащие в их основе, значительно сложнее», – отметил он.

На вопрос, почему Украина сейчас опережает Россию в войне дронов, он без колебаний ответил: «Потому что закон на нашей стороне. Потому что мы защищаем свою страну и свою свободу. У нас нет другого выбора, кроме как быть лучшими».

«Затем командир прощается. Солдаты собирают свое снаряжение и исчезают в темноте. Высоко над ними беспилотники FP-1 продолжают лететь в сторону России – часами, глубоко вглубь российской территории. На следующее утро российские государственные СМИ сообщают о новых атаках беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. По крайней мере один из многих беспилотников, взлетевших вчера с полей Украины, успел добраться до них», – отметил журналист.

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