BI: У Украины уже есть дроны-матки для запуска перехватчиков с воды, земли и воздуха 15.07.2026, 23:27

Такой подход позволяет Украине наносить удары или обороняться с большего расстояния.

Дроны-перехватчики и FPV-дроны украинской армии становятся более функциональными и опасными для противника, поскольку Украина все шире применяет технологию их запуска с носителей. Беспилотники самолетного типа, пилотируемые самолеты, наземные и морские дроны становятся платформами для запуска небольших БПЛА, пишет Business Insider.

Авторы указали, что морские дроны все чаще несут дополнительные аппараты и при атаках российских объектов, и при отражении воздушных атак РФ, став своего роды новым видом береговой противовоздушной обороны.

«Такой подход позволяет Украине наносить удары или обороняться с большего расстояния, с менее предсказуемых направлений и с использованием более дешевых систем, чем традиционное вооружение», - пояснили в статье.

Дополнительные платформы носители решают одну из главных проблем использования FPV-дронов – доставляет их на большие расстояния без потери заряда аккумулятора. А также помогают преодолевать помехи и позволяют обезопасить операторов. Также это несет элемент неожиданности, поскольку позволяет доставить дроны на оперативную глубину.

При этом в морской среде на текущий момент носители применяются чаще всего. В апреле впервые зафиксирован факт уничтожения российского «Шахеда» перехватчиком, запущенным с моря. Авторы привели слова аредставителя компании Wild Hornets, который считает, что «морские беспилотники представляют собой практичную платформу для запуска Sting, поскольку они могут помочь защитить города вдоль Черного моря».

А представитель ГУР Минобороны рассказал, как во время одной атаки сотрудники российской береговой охраны пытались остановить группу морских дронов с помощью стрелкового оружия. Но с платформы были запущены FPV-дроны, которые окружили российских военнослужащих и ликвидировали нескольких из них.

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