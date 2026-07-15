CBS: США готовят военную операцию на Кубе
- 15.07.2026, 23:44
В Пентагоне обсудили высадку десанта из тысяч солдат на острове.
Военные планировщики Пентагона в последние недели изучили несколько сценариев возможных действий против Кубы, в том числе — воздушно-десантную операцию с участием тысяч американских солдат, сообщает CBS со ссылкой на источники.
По сведениям телеканала, эту задачу может выполнить 101-я воздушно-десантная дивизия, поскольку только она подготовлена для подобных миссий.
Эти обсуждения не свидетельствуют о том, что президент США Дональд Трамп или Пентагон принял решение о проведении какой-либо операции, подчеркивают собеседники CBS.
Переориентация на Кубу в данный момент маловероятна из-за возобновления военных операций против Ирана на прошлой неделе, куда Пентагон перебросил авиацию, разведку и другие ресурсы, пишет CBS. По этому любая операция против Кубы столкнет Пентагон со значительной проблемой, рассказали источники канала. Госсекретарь Марко Рубио ранее подчеркивал, что США предпочитают дипломатический вариант перехода к новому правительству во главе с технократами, готовыми к экономическим реформам. Этот процесс застопорился, несмотря на усиление финансового давления США на страну, говорится в публикации.