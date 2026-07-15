CBS: США готовят военную операцию на Кубе 15.07.2026, 23:44

Фото: Reuters

В Пентагоне обсудили высадку десанта из тысяч солдат на острове.

Военные планировщики Пентагона в последние недели изучили несколько сценариев возможных действий против Кубы, в том числе — воздушно-десантную операцию с участием тысяч американских солдат, сообщает CBS со ссылкой на источники.

По сведениям телеканала, эту задачу может выполнить 101-я воздушно-десантная дивизия, поскольку только она подготовлена для подобных миссий.

Эти обсуждения не свидетельствуют о том, что президент США Дональд Трамп или Пентагон принял решение о проведении какой-либо операции, подчеркивают собеседники CBS.

Переориентация на Кубу в данный момент маловероятна из-за возобновления военных операций против Ирана на прошлой неделе, куда Пентагон перебросил авиацию, разведку и другие ресурсы, пишет CBS. По этому любая операция против Кубы столкнет Пентагон со значительной проблемой, рассказали источники канала. Госсекретарь Марко Рубио ранее подчеркивал, что США предпочитают дипломатический вариант перехода к новому правительству во главе с технократами, готовыми к экономическим реформам. Этот процесс застопорился, несмотря на усиление финансового давления США на страну, говорится в публикации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com