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Мертвый «Медведь»: Украина уничтожила российские Ту-95, которые невозможно заменить

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  • 3.06.2025, 13:53
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Мертвый «Медведь»: Украина уничтожила российские Ту-95, которые невозможно заменить

Офицер армии США раскрыл подробности.

Украинская атака беспилотниками по четырем военным аэродромам в глубине России стала историческим ударом - не только из-за масштаба, но и потому, что РФ потеряла часть своего незаменимого стратегического авиапарка. Об этом пишет бывший офицер спецназа США, военный обозреватель 19fortyfive Стив Балестриери.

Среди российских потерь - по меньшей мере пять стратегических бомбардировщиков Ту-95 «Медведь». Это - советские самолеты времен Холодной войны, которые РФ до сих пор активно использует для запуска крылатых ракет, в частности по целям в Украине.

«Сегодня Россия потеряла более 40 самолетов, уничтоженных или поврежденных, включая ценные стратегические бомбардировщики различных типов», - сообщил военный аналитик Александр Коваленко.

До атаки Россия имела примерно 55 Ту-95 в рабочем состоянии. После удара - уже нет. Украинские официальные источники утверждают, что по меньшей мере десяток были повреждены, и часть из них не подлежит ремонту.

Ту-95: советский «долгожитель» на грани вымирания

Бомбардировщики Ту-95 были разработаны еще в 1950-х. Хотя выглядят архаично, каждый из них может нести до 16 современных крылатых ракет Х-101 или Х-555. В этом смысле они являются российским аналогом американских B-52 - самолетов, которые старые, но опасные.

Проблема для Москвы - производство Ту-95 остановили еще в 1991 году. Потери - незаменимые.

«Это сокрушительная потеря, которую невозможно восстановить», - отмечают эксперты.

Аналогичная ситуация - с Ту-22М3 «Бекфайр», еще одним бомбардировщиком, который потеряла Россия во время удара. Его производственные линии давно не функционируют.

Новых самолетов нет, ПАК ДА - только на бумаге

Единственным новейшим стратегическим самолетом РФ остается Ту-160 «Блэкджек». Но и он был принят на вооружение еще в 1987 году. По состоянию на сейчас в России менее 20 таких самолетов, и их производство происходит медленными темпами.

«Россия потеряла значительную часть своего флота тяжелых бомбардировщиков, не имея немедленной возможности его заменить. Как ни странно, это может стать толчком для запуска программы ПАК ДА - стратегического бомбардировщика следующего поколения. Но пока он находится на ранней стадии разработки», - констатирует Дуглас Барри из Международного института стратегических исследований.

Как удалось атаковать?

Особенностью украинской операции стало то, что дроны не запускались из Украины, а были завезены на территорию РФ грузовиками и активированы вблизи целей. Управляли ими системы искусственного интеллекта.

«Уникальной особенностью этой операции было то, что дроны перевозили грузовиками ближе к целям и запускали с минимального расстояния. Ими управлял ИИ, который автономно выбирал цели», - пояснил Коваленко.

После начала полномасштабной войны Россия рассредоточила свои бомбардировщики на базах в отдаленных регионах: в Сибири, Арктике и на Дальнем Востоке - считая, что там они в безопасности. Но удар СБУ доказал обратное.

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