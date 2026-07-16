закрыть
16 июля 2026, четверг, 9:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Африке обнаружили новый вид обезьян

4
  • 16.07.2026, 8:29
  • 2,244
В Африке обнаружили новый вид обезьян
Фото: Daniel Rosengren

У нее маскообразная морда.

В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян с необычной маскообразной мордой, которой ученые присвоили название Colobus Congoensis. Об этом сообщает научный журнал PLOS One.

Открытие стало одним из самых редких: это лишь пятый новый вид обезьян, зарегистрированный в Африке за последние 75 лет. Вид обитает в одном из самых труднодоступных районов Африки, где практически отсутствует инфраструктура и нет автомобильных дорог.

По словам исследователя Кейт Детвайлер из Флоридского Атлантического университета, экспедиции в район обитания ликвели требуют сложной логистики: сначала ученым приходится добираться самолетом, затем пересаживаться на мотоциклы, несколько дней идти пешком и завершать путь на лодках-долбленках.

Особый интерес у специалистов вызвал внешний вид обезьяны. Светлая кожа вокруг рта и под носом создает характерный «маскообразный» рисунок, который отличается от других африканских колобусов. При этом похожие особенности встречаются у некоторых видов азиатских колобусов.

До этого команда ученых обнаружила неизвестный вид бактерий, который никогда ранее не встречался на Земле, на китайской космической станции Тяньгун.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко