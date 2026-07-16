В Африке обнаружили новый вид обезьян

В Африке обнаружили новый вид обезьян4
- 16.07.2026, 8:29
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У нее маскообразная морда.
В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян с необычной маскообразной мордой, которой ученые присвоили название Colobus Congoensis. Об этом сообщает научный журнал PLOS One.
Открытие стало одним из самых редких: это лишь пятый новый вид обезьян, зарегистрированный в Африке за последние 75 лет. Вид обитает в одном из самых труднодоступных районов Африки, где практически отсутствует инфраструктура и нет автомобильных дорог.
По словам исследователя Кейт Детвайлер из Флоридского Атлантического университета, экспедиции в район обитания ликвели требуют сложной логистики: сначала ученым приходится добираться самолетом, затем пересаживаться на мотоциклы, несколько дней идти пешком и завершать путь на лодках-долбленках.
Особый интерес у специалистов вызвал внешний вид обезьяны. Светлая кожа вокруг рта и под носом создает характерный «маскообразный» рисунок, который отличается от других африканских колобусов. При этом похожие особенности встречаются у некоторых видов азиатских колобусов.
До этого команда ученых обнаружила неизвестный вид бактерий, который никогда ранее не встречался на Земле, на китайской космической станции Тяньгун.