«Над городом» Шагала вернулась в его родной Витебск 16.07.2026, 9:21

С 17 июля она будет экспонироваться в Витебском художественном музее.

Одна из самых известных картин Марка Шагала «Над городом» впервые за более чем сто лет вернулась в Витебск. С 17 июля она будет экспонироваться в Витебском художественном музее.

Витебские и московские специалисты провели распаковку и осмотр картины. Все работы они проводили в белых перчатках, чтобы не навредить шедевру. Художник-реставратор Юрий Кегелев проверил состояние холста. После этого сторонами был подписан акт приема-передачи музейных предметов на временное хранение и составлена учетная документация.

В музее отметили, что организация выставки потребовала выполнения строгих требований к транспортировке, страхованию, безопасности и хранению художественных ценностей. В подготовке проекта участвовали государственные службы, музейные специалисты и представители бизнеса.

Выставка организована в формате «одной картины»: полотно занимает центральное место в отдельном экспозиционном зале. Кроме него, посетители смогут увидеть две работы Юделя Пэна — учителя Марка Шагала, которые были доставлены из Национального художественного музея Беларуси.

Картина «Над городом» считается одним из главных шедевров художника. На ней Шагал изобразил себя и свою жену Беллу, летящих над Витебском. Город показан не точно, а на основе воспоминаний и художественного воображения автора, хотя на полотне можно узнать отдельные исторические здания.

Полотно было создано в 1918 году, когда художник жил в родном городе. В 1919 году картину впервые показали на художественной выставке в Петрограде, после чего она больше не возвращалась в Витебск. С 1929 года произведение хранится в коллекции Государственной Третьяковской галереи в Москве.

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