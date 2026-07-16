ЦРУ рассказало, сколько минут живут российские новобранцы на фронте в Украине 6 16.07.2026, 9:49

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В США шокированы успехами ВСУ.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что из-за использования украинскими военными дронов с искусственным интеллектом российские новобранцы живут на поле боя в среднем лишь 20–30 минут, сообщает Bloomberg.

«Наши разведданные совпадают с некоторыми сообщениями из открытых источников, которые вы, возможно, видели в связи с Украиной: по оценкам, средняя продолжительность жизни российского новобранца, прибывающего сейчас на поле боя в Украине, составляет от 20 до 30 минут», — заявил Рэтклифф на саммите по вопросам обороны и инноваций в Пенсильвании.

По его словам, это происходит потому, что «дроны на базе искусственного интеллекта превратились в такие специализированные и недорогие машины для убийства».

Американские официальные лица полагают, что Россия теряет около 7000 солдат в неделю. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что более 80% российских целей уничтожаются с помощью дронов.

15 июля Владимир Зеленский заявил, что Украина в настоящее время производит 10 млн дронов в год, но «будет 20». В тот же день президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина и Европейский Союз согласовали соглашение в оборонно-промышленной сфере — Drone Deal.

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