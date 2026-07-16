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Неизвестная «журналистка» предложила экс-премьеру Литвы переехать в Беларусь

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  • 16.07.2026, 10:23
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Неизвестная «журналистка» предложила экс-премьеру Литвы переехать в Беларусь
Саулюс Сквернялис
Фото: DELFI

При этом якобы обещали ему и его семье «отличные условия для жизни».

Подозреваемому в коррупции депутату Cейма, экс-премьеру Литвы Саулюсу Сквернялису предложили от имени «белорусской журналистки» бежать в Беларусь. При этом якобы обещали ему и его семье «отличные условия для жизни».

Депутат, несмотря на свое подвешенное состоянии, бежать не стал, а сообщил о предложении в Департамент госбезопасности (ДГБ).

Как пишет DELFI, о том, что он получил два письма якобы от белорусской журналистки с приглашением приехать в соседнюю страну, Сквернялис сообщил 14 июля, когда отвечал в парламенте на вопросы журналистов.

Он сказал, что письма он получил еще до того, как ему предъявили обвинения в коррупции и до того, как парламент упразднил его неприкосновенность.

«Меня пригласили приехать в Беларусь – серьезно. Я получил два эл. письма от гражданки Беларуси, журналистки, это было еще до всех процессов здесь, до предъявления подозрений, было написано, что, по их сведениям, я нахожусь под подозрением, начнется политическое преследование, поэтому меня приглашают в Беларусь, где создадут все условия, возможности, предоставят ресурсы, финансы для меня и семьи», – сказал политик.

Он заметил, что переслал эти письма в ДГБ, но ответа не получил. «Я переслал письма в ДГБ, но я считаю, что это провокация», – отметил Сквернялис.

СМИ напоминает, что в Беларусь недавно уехал осужденный за финансовые преступления Антанас Кандротас-Целофанас. Он уехал, несмотря на назначенную меру пресечения - письменную подписку о невыезде. Кандротас объявлен в розыск.

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