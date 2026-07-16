Зеленский выдвинул на пост премьера Сергея Корецкого 1 16.07.2026, 7:48

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Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Это глава «Нафтогаза» Украины.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

«Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой», — отметил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, как пишет New Voice, сообщил, что Сергей Корецкий принял участие в ее заседании. Он рассказал о своем видении работы Кабинета министров и структуры правительства.

По его словам, Корецкий обладает значительным опытом работы в корпоративном и государственном секторах и хорошо зарекомендовал себя в «Укрнафте» и «Нафтогазе».

«В минувшем отопительном сезоне газ, по сути, был единственным энергоресурсом, который стабильно поставлялся потребителям, несмотря на атаки на мощности по добыче и хранению. Мы считаем этот опыт чрезвычайно полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории», — написал Арахамия.

Он добавил, что среди приоритетов работы правительства Корецкий назвал поддержку людей, подготовку к отопительному сезону, укрепление Сил обороны и защиту инфраструктуры.

12 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в правительстве произойдут изменения, и предложил премьер-министру Юлии Свириденко другую должность. Свириденко подтвердила, что покинет пост главы правительства.

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