Россия атаковала Киев ракетами

Россия атаковала Киев ракетами2
- 16.07.2026, 8:01
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Есть погибшие.
В ночь на 16 июля российские войска атаковали Киев. В результате обстрела погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Больше всего пострадал Дарницкий район столицы. Там возникли пожары в административно-складском здании, складском помещении и грузовых автомобилях, припаркованных рядом. Спасатели ликвидировали возгорания.
По данным ГСЧС, именно в Дарницком районе погибли два человека. Еще два человека получили травмы, среди них – ребенок.
В Святошинском районе в результате попадания разгорелся пожар в одноэтажном складском помещении. Там пострадали три человека. В настоящее время пожар локализован.
Спасатели продолжают работать на местах ударов и ликвидируют последствия российской атаки. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Напомним, в ночь на 14 июля россияне атаковали Украину восемью баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400, из которых 5 были сбиты. Это произошло впервые в июле, во время предыдущих обстрелов сбивать баллистические ракеты нечем было.