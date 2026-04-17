Призвавший судить Путина российский пропагандист вышел из психушки 11 17.04.2026, 20:57

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После месяца в клинике он сделал первые заявления.

Российский пропагандист и Z-блогер Илья Ремесло (около 116 тыс. подписчиков) сделал первые заявления после выхода из психиатрической клиники.

18 марта в посте в Telegram он обвинил нелегитимного президента РФ Владимира Путина в узурпации власти и призвал его судить, после чего был госпитализирован. Он указал, что сегодня вышел из профильной петербургской больницы № 3 имени Сквороцова-Степанова, где провел 30 дней.

Он подчеркнул, что не был под наркотичеким или другим воздействием, когда делал антипутинские заявления.

«Жесткая критика высших должностных лиц государства имеет свою цену – помните об этом. Условия пребывания в больнице довольно тяжелые, даже по сравнению с колонией – например, отсутствуют прогулки... Не жалею о сделанном по сути, но если бы делал сейчас – то использовал бы более взвешенные и сбалансированные формулировки, без перехода на личности. Эту недоработку я намерен устранять далее», – написал он.

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