Призвавший судить Путина российский пропагандист вышел из психушки

Призвавший судить Путина российский пропагандист вышел из психушки11
- 17.04.2026, 20:57
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После месяца в клинике он сделал первые заявления.
Российский пропагандист и Z-блогер Илья Ремесло (около 116 тыс. подписчиков) сделал первые заявления после выхода из психиатрической клиники.
18 марта в посте в Telegram он обвинил нелегитимного президента РФ Владимира Путина в узурпации власти и призвал его судить, после чего был госпитализирован. Он указал, что сегодня вышел из профильной петербургской больницы № 3 имени Сквороцова-Степанова, где провел 30 дней.
Он подчеркнул, что не был под наркотичеким или другим воздействием, когда делал антипутинские заявления.
«Жесткая критика высших должностных лиц государства имеет свою цену – помните об этом. Условия пребывания в больнице довольно тяжелые, даже по сравнению с колонией – например, отсутствуют прогулки... Не жалею о сделанном по сути, но если бы делал сейчас – то использовал бы более взвешенные и сбалансированные формулировки, без перехода на личности. Эту недоработку я намерен устранять далее», – написал он.