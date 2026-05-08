8 мая 2026, пятница, 11:10
Москва окапывается

  • 8.05.2026, 10:43
Вокруг столицы РФ строят третье кольцо ПВО прямо среди домов.

OSINT-исследователь Jembob и журналист «Радио Свобода» Марк Крутов начали новое исследование, посвященное новым российским башням и рампам для размещения систем ПВО вокруг Москвы.

Это будет уже третье кольцо ПВО вокруг российской столицы. И сооружать его начали с весны прошлого года. Начало строительства многих других датируется осенью 2025 или началом 2026.

Марк Крутов считает, что речь идет о создании третьего кольца ПВО Москвы, которое будет размещено примерно так, как показано на рисунке.

Чаще всего башни ПВО расположены рядом с населенными пунктами. На редких фото видно, что даже иногда прямо в селах.

Но чаще всего башни ПВО строят в лесу, так, например, одна из них расположена во Владимирской области, в государственном природном заказнике Крутовский.

ПВО Москвы состоит из трех элементов:

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК): основу составляют системы большой и средней дальности С-400 «Триумф» и С-300.

Объектовое ПВО: для перехвата малоразмерных целей (дронов) используются комплексы «Панцирь-С1», которые часто размещают на крышах административных зданий и в черте города.

Радиоэлектронная борьба (РЭБ): используются системы для подавления сигналов GPS и управления БПЛА, что иногда приводит к сбоям в работе навигаторов у гражданских лиц.

Напомним, несмотря на плотность обороны, отдельным дронам удавалось прорываться к центру города или падать в жилых районах, когда их подавляло РЭБ.

Так, недавно мы рассказывали о том, что дрон влетел в знаменитый «Дом на Мосфильмовской».

