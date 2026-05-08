Белоруска рассказала, как отдохнула на Канарах за 695 евро 5 8.05.2026, 11:13

Вышло дешевле, чем в Турции.

Пара минчан провела апрельскую неделю на Канарских островах и рассказала журналисту myfin.by, как самостоятельно спланировать экзотический маршрут и грамотно распределить каждую копейку.

Состыковали три лоукоста: Wizz Air, Ryanair и EasyJet

Десять лет назад Виктория Жук с парнем уже были на Канарах и влюбились в Тенерифе с первого взгляда. Теперь им хотелось экзотики и для этого идеально подошел Лансароте. Этот «остров тысячи вулканов» с действующими огнедышащими горами обещал марсианские пейзажи и минимум туристов, так как пакетных туров туда практически нет.

Билеты девушка выбирала по принципу: дешевле – удобнее – в нужные даты. Мониторить варианты начала за полгода до поездки.

– Летали мы без багажа и дополнительных опций, поэтому акцент был на том, кто доставит нас быстрее в точку назначения с наименьшими затратами. Летает на этот остров не так много авиакомпаний и собрать удобную и бюджетную стыковку непросто. Долго выбирали и остановились на рейсах из Варшавы с пересадкой в Милане туда и обратно, состыковав три лоукоста: Wizz Air, Ryanair и EasyJet.

«Все билеты изначально обошлись в 120 евро на человека, пересадки были по 4-6 часов».

Однако через неделю после покупки авиабилетов оказалось, что рейс из Варшавы до Милана перенесен на 12 часов позже. Пришлось искать альтернативу. Им стал рейс из Каунаса, а пересадка в итоге сократилась до 2,5 часов.

Лайфхак от Виктории: в последнее время некоторые агрегаторы дают цены на лоукосты ниже, чем они стоят на своих сайтах, поэтому проверять стоит везде. Например, билеты на Wizz Air и Ryanair покупали на официальных сайтах, а EasyJet оказался дешевле на пару евро на trip.com.

– Плюс у меня были бонусы за прошлые бронирования, благодаря которым сэкономила еще около 10 евро.

Билет на автобус из Варшавы в Минск покупали на infobus.by в начале марта – тогда у них была совместная акция с Минсктранс: давали скидку 5%. Можно подписаться на их соцсети и следить за новостями. Автобус из Минска в Вильнюс брали напрямую у Eurolines – там цена в евро вышла дешевле.

Апартаменты оказались с клопами – хозяйка вернула деньги

Жилье Виктория выбирала с кухней, чтобы завтракать дома, поближе к пляжам и океану, ориентируясь на отзывы и цены. Забронировала через Airbnb на юге острова в Плайя Бланка за 64 € в сутки. Но в первый же вечер в спальне обнаружились клопы. Пришлось ночевать на диване в другой комнате и утром съезжать. Переехали на восточное побережье – в Арресифе. Новая квартира в центре оказалась вдвое просторнее и стоила 62€ в сутки.

– Прежняя хозяйка вернула всю сумму, а сервис подарил купон на 21€ в качестве компенсации. Также накануне вылета мы ночевали в Вильнюсе около вокзала за 44 € с налогами. Я бронировала отель через Booking, сымитировав в браузере вход со смартфона, что сэкономило еще 3 €.

«Опыт Виктории показывает: бронировать жилье нужно сильно заранее, также хорошо бы иметь на карте запас денег на экстренный случай.»

– Хоть нам и вернули все деньги за жилье, дали купон на скидку, платить за новое пришлось сразу, а это 289 евро. В итоге общая стоимость жилья снизилась у нас на 94 евро, а проживание в центре острова оказалось даже выигрышнее для ежедневных разъездов.

Продукты минчане покупали в магазинах и готовили простые завтраки вроде омлета и яичницы с беконом с овощами и хлебом. Каждый день заглядывали в кофейни, обедали и ужинали всегда в заведениях – выбирали по удобному расположению, рейтингу и ценам на google-картах.

– Цены в магазинах колеблются в зависимости от сети, самые низкие в Lidl. Например, 1 кг перца стоит от 2,5 евро за перуанский до 3,8 за канарский, местные бананы – по 1,8 евро, канарский авокадо – 6, томаты черри – 4,5 евро, сыр типа «Гауда» – от 2 евро за 200 г, свежая выпечка – от 20 центов, яйца – 3,5-4,5 евро за 12 штук. Вино – от 1,5 евро за бутылку испанского, от 6 евро – тенерифского, от 15 – за лансаротское.

Капучино или латте брали в кофейне в среднем за 2-3 евро. Пирожное или местная сладость стоят от 1,5 до 5 евро, шарик джелато – от 2 евро.

«Еда в кафе разнится от уровня заведения, расположения и вида. Если хотите пообедать у океана, цены будут примерно на 20% выше.»

Пасты в основном стоят по 12-15 евро, пиццы – от 9, салаты – от 7 евро, горячее – от 10 евро, что-то с морепродуктами – от 12, паэлья на двоих – от 28. Вино – от 4 евро за бокал. В целом дороже той же Италии.

Арендовали Seat за 110 евро и наездили 500 км

На Лансароте и Канарских островах без автомобиля не обойтись, ведь до самых живописных и знаковых локаций можно добраться исключительно за рулем. Поэтому аренда машины была обязательным пунктом программы. Минчане обратились в местную прокатную компанию Autoreisen, проверенную еще десять лет назад на Тенерифе.

– Их тарифы не самые низкие на рынке, но сервис подкупает отсутствием депозита, быстрым приемом и выдачей авто. Мы забронировали самый бюджетный класс со стандартной страховкой. Получили достаточно свежий Seat Arona. Сумму в 110 евро мы заплатили за шесть дней проката. Наездили около 500 км. На это ушел один полный бак топлива стоимостью 52 евро при цене литра в районе 1,4-1,5 евро. Кстати, заправляться на Канарах выгодно, так как из-за налоговых льгот бензин дешевле, чем на континенте. Наши белорусские водительские права подошли без проблем.

За шесть дней путешественники объехали весь остров, увидели кучу бесплатных природных достопримечательностей и две платных: Национальный парк Тиманфайя и природный заповедник Лос Ахачес.

– В Лос Ахачес въезд стоил 3 евро с машины и поехали мы туда исключительно потому, что там находится лучший пляж острова – Папагайо. Пляж действительно отличный: с мелким золотистым песком, в небольшой бухте, окруженной скалами, поэтому там нет волн и вода теплее. Людей достаточно много, один раз съездить стоит, но кататься каждый день, наверное, нет. В том же городе Плайя Бланка есть отличный пляж Фламинго с водичкой почти как на Мальдивах.

Вход в парк Тиманфайя стоит 30 евро с человека. Пейзажи там, конечно, космические. В цену билета включены три шоу и экскурсия по парку на автобусе. Из него нельзя выходить, потому что вулканы на территории парка не спят, и ходить за пределами проложенной дороги опасно.

В первом шоу на металлической палке в яму в земле опускают сено и секунд через 30 оно загорается от жара. Во втором в специальные трубы в земле вливают воду, и она от жара и давления с грохотом вырывается из них. По виду похоже на пар у паровоза. Третье – это возможность посмотреть, как жарится мясо прямо над расщелиной в скале, из которой поднимается жар. Эдакий шашлык над вулканом по цене 20 евро за порцию.

К визиту в Тиманфайя мы уже многое увидели: спускались в кратеры, гуляли по лавовым полям и скалам. Поэтому парк не вызвал вау-эффекта. Отдавать 30 евро за часовую экскурсию и шоу после всего увиденного даром точно не стоит. Посещение имеет смысл, только если билет подешевеет до 15 евро или это ваша единственная экскурсия на острове.

Пришлось выйти за рамки бюджета – из-за цен в кафе

Канарские острова – зона с особым налоговым режимом и сниженным аналогом НДС (IGIC). Благодаря этому островные бутики косметики и парфюмерии предлагают цены даже выгоднее, чем в Duty Free. Здесь легко найти брендовые вещи и косметику с огромными скидками – фирменные футболки Boss за 20 € тут никого не удивляют. Виктория, например, купила любимую помаду Maybelline за 8,5 €, хотя в Европе ее стоимость уже больше двух лет не опускается ниже 11 €.

Минчане планировали уложиться в 600 € на человека. Но из-за цен в кафе выйти за рамки бюджета все же пришлось – жестко экономить на еде не собирались. В итоге поездка на двоих обошлась в 1390 € без учета личных покупок (магнит с вулканическим песком за 2,5 евро, 1 кг кофе в зернах за 16 евро и мужские кроссовки Skechers за 70).

Виктория много путешествует и рассказывает об этом своем блоге www.vtravel.blog и в «Инстаграме» vtravel.blog. Тем, кто хочет слетать на Канары, но боится, что это слишком дорого, она советует перестать мыслить стереотипами.

– Не слушать дочку коллеги маминой подруги, а почитать реальные обзоры и отзывы тех, кто там побывал. Открыть «гугл» и посмотреть цены на жилье и авиа, а не на пакетные туры. Канары – это больше, чем просто пляж и «все включено». Дорогая нынче Турция, а Канары на ее фоне уже почти бюджетный отдых.

