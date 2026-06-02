Россиян заманивают на войну вакансиями «в тылу СВО» в Беларуси 1 2.06.2026, 16:48

Вербовщики обещают службу без командировок в «горячие точки».

Россиянам предлагают заключить контракт на службу в «тылу СВО» в Беларуси или Китае. Соответствующие объявления на «Авито» обнаружила «Вёрстка».

Как минимум шесть работодателей — «Военная Доблесть», «Путь к Победе», «Рубеж — Родины СВО», «Служба с достоинством», «Верный путь», «Армейский путь» — разместили в мае уже около 50 таких вакансий. Фирмы появились на «Авито» с марта по декабрь 2025 года, их реквизиты и телефоны подтверждены платформой.

Объявления часто почти дословно и по оформлению повторяют друг друга.

В вакансиях указано, что ищут людей любого гражданства, в том числе «старше 45 лет», пенсионеров и людей «с нарушениями здоровья» без опыта и военного билета, но с погашеной судимостью или условным сроком. Им предлагают, например, стать охранниками складов тыла в Беларуси.

«Никаких командировок в „гoрячие тoчки“ и линии боевoгo сoпpикocнoвeния. Пoчему Бeлaрусь: стабильная обстановка, развитая инфраструктура, близость к дому для многих граждан. Служба проходит на территории союзного государства со всеми гарантиями и выплатами от Минобороны РФ», — пишут вербовщики.

Кроме того, в Беларуси и Китае ищут охранников заводов БПЛА, РЭБ-объектов и полигонов, водителя Камаза, оператора на завод по производству дронов, сборщиков, техников и тестировщиков беспилотников и так далее.

Такой обман стал особо популярен из-за большой конкуренции среди вербовщиков, считает один из источников «Вёрстки» в московской мэрии. По его словам, главная цель — заманить человека в военкомат.

