«Май все изменил» 2.06.2026, 16:34

В украинской бригаде «Рубеж» сообщили об успехах на Покровском направлении.

Покровское направление остается самым горячим участком фронта, где российские войска ежедневно пытаются прорвать украинскую оборону. Несмотря на постоянное давление и большое количество штурмов, последние месяцы принесли для оккупантов совсем не те результаты, на которые они рассчитывали.

Начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады «Рубеж» Даниил Борисенко в эфире «24 Канала» рассказал, что май стал показательным для этого направления. По его словам, именно тогда стало видно, что российское наступление начинает терять эффективность, а Силы обороны Украины перехватывают инициативу на отдельных участках.

Почему май стал неудачным для россиян

Покровское направление уже более десяти месяцев остается одним из главных направлений российских атак. Только за последние сутки оккупанты совершили 56 штурмовых попыток в районах Белицкого, Родинского, Котлиного, Удачного и других населенных пунктов. Ни одна из них не дала результата.

- На Покровском направлении бригада держит оборону уже более 10 месяцев. Он как был, так и остается самым горячим, – отметил Борисенко.

Последние сутки также показали, что российские штурмы не дают оккупантам продвижения без потерь. Во время этих атак враг потерял более 30 военных погибшими, около 20 ранеными, а также пушку, мотоцикл и 6 единиц специальной техники. Украинская ПВО за это время уничтожила более 200 БПЛА различных типов.

- Противник и дальше пытается применять тактику ползучего наступления малыми пехотными группами. Пытается просачиваться между нашими позициями в лесополосах и закрепляться в отдельных зданиях на окраинах населенных пунктов, – пояснил Борисенко.

За эти месяцы подразделения бригады приспособились к российской тактике и научились эффективно срывать штурмы. Оккупанты и дальше пытаются давить пехотой, но их попытки все чаще заканчиваются потерями без заметного результата.

- Май стал наименьшим с точки зрения захваченных территорий у противника. Также Силы обороны Украины совершили несколько очень успешных контратак, – подчеркнул военный.

Это свидетельствует о том, что тактика постоянного давления уже не дает россиянам того эффекта, на который они рассчитывали. В то же время они продолжают бросать в атаки большие силы пехоты, пытаясь компенсировать отсутствие реальных успехов количеством людей.

Потери россиян в зоне ответственности "Рубежа"

Российские штурмы на Покровском направлении остаются массовыми, но их цена для оккупантов очень высока. Только бригада "Рубеж" за май уничтожила 246 российских военных, еще 70 были ранены. В пределах первого корпуса Национальной гвардии "Азов" эти показатели еще больше.

- Если мы говорим о потерях, которые корпус нанес врагу, то там более 1800 оккупантов уничтожено. Более 800 получили ранения, – отметил Борисенко.

Кроме живой силы, россияне теряют технику, в частности танки. Подразделения также активно работают по воздушным целям: на счету зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" почти 500 сбитых БПЛА различных типов.

- На счету корпуса более трех тысяч сбитых целей, если считать ударные БПЛА самолетного типа, мультироторные и разведывательные, – пояснил военный.

К этим целям входят и "Шахеды" и "Герани", которые пролетают в зоне ответственности подразделений. Часть бойцов бригады также работает над защитой Киева и Киевской области от российских ударных дронов.

Военный рассказал почему май стал худшим для россиян на Покровском направлении: смотрите видео

Бригада "Рубеж" также призывает поддерживать Силы обороны Украины донатами. Подразделениям нужны антишахедные дроны, которые помогают сбивать российские ударные БПЛА до того, как они долетят до мирных городов.

- Чем больше у нас будет антишахедных дронов, тем меньше Шахедов будет долетать до мирных городов и тем меньше вреда они причинят, – подчеркнул Борисенко.

Он добавил, что военные будут делать все зависящее от них, чтобы украинское небо было чище, а российских дронов в нем становилось меньше.

