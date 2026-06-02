2 июня 2026, вторник, 17:07
Братья Протасы потренировали сборную Беларуси по футболу

  • 2.06.2026, 16:28
Хоккеисты «Вашингтона» пробили пенальти и получили именные майки национальной команды.

Вчерашнюю тренировку национальной сборной Беларуси посетили известные хоккеисты, нападающие «Вашингтона», братья Илья и Алексей Протасы.

Попробовав свои силы в серии пенальти против Михаила Козакевича (6 из 10!), братья получили в подарок от Кирилла Печенина и Макса Эбонга именные майки национальной команды, презентовав в ответ клюшки со своими автографами, — сообщает пресс-служба АБФФ.

В ближайшую пятницу, 5 сентября, сборная Беларуси проведет товарищеский матч с командой Сирии на Национальном футбольном стадионе. Начало игры — в 19.00. Матч между сборными Беларуси и Буркина-Фасо пройдет 9 июня и стартует в 19.30.

