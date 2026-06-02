Братья Протасы потренировали сборную Беларуси по футболу 1 2.06.2026, 16:28

фото: pressball.by

Хоккеисты «Вашингтона» пробили пенальти и получили именные майки национальной команды.

Вчерашнюю тренировку национальной сборной Беларуси посетили известные хоккеисты, нападающие «Вашингтона», братья Илья и Алексей Протасы.

фото: pressball.by

Попробовав свои силы в серии пенальти против Михаила Козакевича (6 из 10!), братья получили в подарок от Кирилла Печенина и Макса Эбонга именные майки национальной команды, презентовав в ответ клюшки со своими автографами, — сообщает пресс-служба АБФФ.

фото: pressball.by

В ближайшую пятницу, 5 сентября, сборная Беларуси проведет товарищеский матч с командой Сирии на Национальном футбольном стадионе. Начало игры — в 19.00. Матч между сборными Беларуси и Буркина-Фасо пройдет 9 июня и стартует в 19.30.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com