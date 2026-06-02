2 июня 2026, вторник, 17:07
Мерц: ЕС уже пора начать вступительные переговоры с Украиной

  • 2.06.2026, 16:29
Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС. Он подчеркнул, что двусторонние вопросы с Венгрией должны решаться отдельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Мерца с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

По словам канцлера, Германия понимает стремление Будапешта урегулировать вопросы, связанные с венгерским меньшинством в Украине.

- Мы понимаем, что Будапешт сначала хочет урегулировать двусторонние вопросы, например права венгерского меньшинства в Украине, - добавил Мерц.

В то же время он подчеркнул, что такие дискуссии не должны становиться препятствием для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

- Это не должно происходить в ущерб европейской поддержке и не должно отвлекать нас от цели сейчас открыть первое переговорное направление с Украиной, - подчеркнул немецкий лидер.

Таким образом Мерц фактически призвал страны ЕС перейти к практическому этапу переговоров о вступлении Украины, несмотря на имеющиеся разногласия между Киевом и Будапештом.

Вопрос открытия первого переговорного кластера остается одним из ключевых элементов дальнейшего продвижения Украины к членству в Европейском Союзе. Для принятия соответствующего решения необходима поддержка всех государств-членов блока.

