Опубликован рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цена/мощность 1 2.06.2026, 16:21

Все устройства разделили на пять ценовых категорий: от ультрабюджетных до флагманских.

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг смартфонов на базе Android с лучшим соотношением цены и производительности. Он составлен по итогам мая 2026 года и разделен на пять ценовых категорий.

Авторы рейтинга отмечают, что при его составлении учитывался исключительно уровень производительности устройств. Такие параметры, как качество камеры, время автономной работы, характеристики дисплея и другие особенности смартфонов, в расчет не принимались.

В ультрабюджетном сегменте (до 150 долларов) первое место занял Oppo K12s 5G на базе Snapdragon 6 Gen 4. За ним расположились Redmi Note 15 с процессором Snapdragon 6 Gen 3 и iQOO Z10x с чипсетом Dimensity 7300-Ultra. Все три устройства получили высокие оценки за соотношение цены и возможностей.

В категории от 150 до 300 долларов лидером стал Redmi Turbo 5 Max. Главная причина – чип Dimensity 9500s, который считается лучшим в своем классе. За ним расположились OnePlus Ace 5 Ultra c Dimensity 9400+ и Redmi K90 со Snapdragon 8 Elite.

Среди смартфонов стоимостью от 300 до 450 долларов лучшим признали Realme GT8. Пока что это самый доступный смартфон на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Серебро и бронзу забрали Realme Neo 8 на 8 Elite Gen 5 и Redmi K90 Max на Dimensity 9500.

В диапазоне от 450 до 600 долларов первое место занял OnePlus 15T. На втором месте оказался Realme GT8 Pro, а третью позицию занял Honor Magic 8 Pro Max. Все три модели используют мобильную платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5.

В премиальном сегменте (дороже 600 долларов) лучшими стали iQOO 15 Ultra, RedMagic 11 Pro и Xiaomi 17 Max. Эти смартфоны построены на базе разогнанной версии флагманского чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com