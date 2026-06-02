Введет ли Сербия визы для россиян?
- 2.06.2026, 16:17
ЕС предупредил Белград о риске потери части европейского финансирования.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не планирует отменять безвизовый режим для граждан России, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о возможном пересмотре действующих правил, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
По словам сербского лидера, он впервые услышал о подобных инициативах из публикаций в прессе и специально связался со спикером парламента Аной Брнабич, чтобы уточнить, поступали ли такие предложения на рассмотрение законодательных органов.
«Об этом нет никакой речи, и такого решения не будет», — подчеркнул Вучич. Он добавил, что даже если подобная инициатива каким-либо образом будет принята, ее «немедленно отменят».
Заявление прозвучало на фоне обсуждений возможного ужесточения режима въезда для россиян. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные решения обычно влекут ответные меры, а посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что безвизовый режим выгоден самой Сербии.
Сохранение тесных отношений с Москвой остается одним из наиболее спорных вопросов в отношениях Белграда и Европейского союза. Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в 2012 году и начала переговоры о членстве в 2014-м, однако процесс заметно замедлился.
Весной Евросоюз предупредил Белград о риске потери части европейского финансирования из-за претензий к состоянию демократии в стране и ее сотрудничеству с Россией. Несмотря на это, сербские власти продолжают демонстрировать готовность сохранять особые отношения с Москвой.