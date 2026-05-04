ВЦИОМ не опубликовал еженедельный рейтинг Путина после сильнейшего за 8 лет падения 4 4.05.2026, 19:39

1,200

Фото: Getty Images

Рейтинг традиционно публиковался по пятницам.

Еженедельный рейтинг Владимира Путина, который традиционно по пятницам публикует ВЦИОМ, на этот раз не появился на сайте службы.

Исследование, которое содержит уровень доверия политикам и уровень одобрения госсинститутов — президента, парламента и правительства — не был представлен ВЦИОМом 1 мая (пятница, выходной день). В понедельник, 4 мая, в первый рабочий день после длинных выходных по состоянию на 18.00 мск рейтинг также не был опубликован.

1 мая, несмотря на выходной, еженедельный рейтинг Путина опубликовал Фонд «Общественное мнение». Он вслед за ВЦИОМом зафиксировал снижение одобрения работы Путина — на 3 процентных пункта за неделю, до 73%, минимума с февраля 2022 года.

В прошлом году ВЦИОМ публиковал рейтинг Путина 9 мая, несмотря на выходной день. Тогда одобрение работы президента социологи оценивали в 78,3%.

С тех пор рейтинг «одобрения» Путина от ВЦИОМа упал на 12,7 пункта. На неделе, завершившейся 19 апреля, он составлял 65,6%. Завершив снижением 12 недель из 14, рейтинг потерял 12,2 пункта с начала года, что стало сильнейшим падением с пенсионной реформы-2018: тогда на пике он терял 19 пунктов (с 81,5% в середине мая-2018 до 62,5% в начале июля).

Открытый опрос ВЦИОМа, когда респондентам самим предлагают назвать политика, которому они «доверяют» или «не доверяют», в конце марта показал падение рейтинга «доверия» Путина до 29,5%. Это также самое низкое значение с начала войны в Украине. По сравнению с максимумом последних лет — 48,8% в марте 2024 года — он сжался более чем на треть, а относительно уровней 2015 года — вдвое.

Цифры ФОМа и ВЦИОМа, близкие к 70%, ничего не говорят о реальной популярности Путина, считает политолог Аббас Галлямов: «В действительности они указывают на соотношение числа тех, кто боится и не боится говорить социологам правду о своём отношении к президенту».

Главный вывод, который следует опросов последних недель, заключается в том, что «людей настолько возмущает происходящее, что они понемногу начинают терять страх», полагает Галлямов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com