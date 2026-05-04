ВЦИОМ не опубликовал еженедельный рейтинг Путина после сильнейшего за 8 лет падения

ВЦИОМ не опубликовал еженедельный рейтинг Путина после сильнейшего за 8 лет падения4
- 4.05.2026, 19:39
Рейтинг традиционно публиковался по пятницам.
Еженедельный рейтинг Владимира Путина, который традиционно по пятницам публикует ВЦИОМ, на этот раз не появился на сайте службы.
Исследование, которое содержит уровень доверия политикам и уровень одобрения госсинститутов — президента, парламента и правительства — не был представлен ВЦИОМом 1 мая (пятница, выходной день). В понедельник, 4 мая, в первый рабочий день после длинных выходных по состоянию на 18.00 мск рейтинг также не был опубликован.
1 мая, несмотря на выходной, еженедельный рейтинг Путина опубликовал Фонд «Общественное мнение». Он вслед за ВЦИОМом зафиксировал снижение одобрения работы Путина — на 3 процентных пункта за неделю, до 73%, минимума с февраля 2022 года.
В прошлом году ВЦИОМ публиковал рейтинг Путина 9 мая, несмотря на выходной день. Тогда одобрение работы президента социологи оценивали в 78,3%.
С тех пор рейтинг «одобрения» Путина от ВЦИОМа упал на 12,7 пункта. На неделе, завершившейся 19 апреля, он составлял 65,6%. Завершив снижением 12 недель из 14, рейтинг потерял 12,2 пункта с начала года, что стало сильнейшим падением с пенсионной реформы-2018: тогда на пике он терял 19 пунктов (с 81,5% в середине мая-2018 до 62,5% в начале июля).
Открытый опрос ВЦИОМа, когда респондентам самим предлагают назвать политика, которому они «доверяют» или «не доверяют», в конце марта показал падение рейтинга «доверия» Путина до 29,5%. Это также самое низкое значение с начала войны в Украине. По сравнению с максимумом последних лет — 48,8% в марте 2024 года — он сжался более чем на треть, а относительно уровней 2015 года — вдвое.
Цифры ФОМа и ВЦИОМа, близкие к 70%, ничего не говорят о реальной популярности Путина, считает политолог Аббас Галлямов: «В действительности они указывают на соотношение числа тех, кто боится и не боится говорить социологам правду о своём отношении к президенту».
Главный вывод, который следует опросов последних недель, заключается в том, что «людей настолько возмущает происходящее, что они понемногу начинают терять страх», полагает Галлямов.