Сиквел «Дьявол носит Prada» удивил зрителей 4.05.2026, 20:19

Новый фильм превращает модную сатиру в размышление о медиа.

Сиквел «Дьявол носит Prada» удивил зрителей, вместо легкой сатиры о моде фильм превращается в историю о выживании традиционных медиа в эпоху цифрового хаоса, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Спустя 20 лет после событий оригинала Миранда Пристли уже не всесильная редактор, а фигура, вынужденная бороться за сохранение своей медиа империи. Она все еще жесткая и требовательная, но теперь в ее образе появляется уязвимость и тревога за будущее индустрии.

Фильм переносит действие в мир, где печатные журналы и классическая журналистика теряют влияние под давлением алгоритмов, кликбейта и сокращения бюджетов. Главная героиня Энди становится символом нового поколения журналистов, пытающихся сохранить качество и смысл в профессии.

Ключевая тема сиквела — конфликт между человеческим взглядом и автоматизированной медиасредой. Создатели подчеркивают, что даже в эпоху цифровых платформ именно личный выбор редакторов и авторов сохраняет ценность контента.

По мнению обозревателей расходятся. Одни считают фильм слишком мрачным, другие — важным размышлением о будущем медиа. Однако в центре истории остается вопрос: смогут ли традиционные журналы сохранить свое место в мире, где внимание стало главной валютой.

