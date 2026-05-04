закрыть
4 мая 2026, понедельник, 21:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сиквел «Дьявол носит Prada» удивил зрителей

  • 4.05.2026, 20:19
Сиквел «Дьявол носит Prada» удивил зрителей

Новый фильм превращает модную сатиру в размышление о медиа.

Сиквел «Дьявол носит Prada» удивил зрителей, вместо легкой сатиры о моде фильм превращается в историю о выживании традиционных медиа в эпоху цифрового хаоса, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Спустя 20 лет после событий оригинала Миранда Пристли уже не всесильная редактор, а фигура, вынужденная бороться за сохранение своей медиа империи. Она все еще жесткая и требовательная, но теперь в ее образе появляется уязвимость и тревога за будущее индустрии.

Фильм переносит действие в мир, где печатные журналы и классическая журналистика теряют влияние под давлением алгоритмов, кликбейта и сокращения бюджетов. Главная героиня Энди становится символом нового поколения журналистов, пытающихся сохранить качество и смысл в профессии.

Ключевая тема сиквела — конфликт между человеческим взглядом и автоматизированной медиасредой. Создатели подчеркивают, что даже в эпоху цифровых платформ именно личный выбор редакторов и авторов сохраняет ценность контента.

По мнению обозревателей расходятся. Одни считают фильм слишком мрачным, другие — важным размышлением о будущем медиа. Однако в центре истории остается вопрос: смогут ли традиционные журналы сохранить свое место в мире, где внимание стало главной валютой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип