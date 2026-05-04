4 мая 2026, понедельник, 21:54
  • 4.05.2026, 21:11
Зеленский о перемирии с РФ на 9 мая: С нами официально никто не связывался

Украина будет действовать в зависимости от развития ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не присылали никаких официальных предложений о возможном прекращении огня 9 мая. Об этом он рассказал в интервью «Ми – Україна», которое опубликовали в YouTube 4 мая.

«С нами официально никто не связывался, ничего не предлагал», – подчеркнул глава государства.

По его словам, любые обсуждения такого формата без участия Украины неприемлемы, ведь войну Россия ведет именно против Украины.

Он также раскритиковал идею кратковременного так называемого перемирия, подчеркнув, что оно выглядит цинично на фоне ежедневных обстрелов украинских городов.

«Сегодня Мерефа, вчера Днепр – погибшие, раненые, взрослые и дети. А потом – давайте «ceasefire» на сутки. Несерьезно. То есть дать им праздник, а утром после 9-го они снова будут убивать нас», – отметил Зеленский.

Президент добавил, что Украина будет действовать в зависимости от развития ситуации.

«Мы будем смотреть, как все пройдет», – подытожил он.

