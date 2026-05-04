Зеленский о перемирии с РФ на 9 мая: С нами официально никто не связывался 1 4.05.2026, 21:11

1,024

Украина будет действовать в зависимости от развития ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не присылали никаких официальных предложений о возможном прекращении огня 9 мая. Об этом он рассказал в интервью «Ми – Україна», которое опубликовали в YouTube 4 мая.

«С нами официально никто не связывался, ничего не предлагал», – подчеркнул глава государства.

По его словам, любые обсуждения такого формата без участия Украины неприемлемы, ведь войну Россия ведет именно против Украины.

Он также раскритиковал идею кратковременного так называемого перемирия, подчеркнув, что оно выглядит цинично на фоне ежедневных обстрелов украинских городов.

«Сегодня Мерефа, вчера Днепр – погибшие, раненые, взрослые и дети. А потом – давайте «ceasefire» на сутки. Несерьезно. То есть дать им праздник, а утром после 9-го они снова будут убивать нас», – отметил Зеленский.

Президент добавил, что Украина будет действовать в зависимости от развития ситуации.

«Мы будем смотреть, как все пройдет», – подытожил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com