Макрон: Европа подняла «коллективную тревогу»
- 4.05.2026, 22:15
Президент Франции заявил о решении Европы перестать зависеть от какой-либо крупной державы.
Страны Европы решили не зависеть от крупных держав, это одно из главных условий стратегической автономии, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на панельной дискуссии в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване, сообщило агентство «Арменпресс».
«За последние несколько лет мы, европейцы, решили поднять коллективную тревогу и не зависеть ни от одной крупной державы», — подчеркнул французский лидер.
На саммите в Ереване Макрон высоко оценил политику премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отметив, что страна за последние годы проделала впечатляющий путь от восприятия как «российского сателлита» до государства, принимающего многочисленные международные визиты. Политик подчеркнул, что примеры Украины, Молдавии и Армении демонстрируют общее для европейских стран направление развития.
Макрон уже заявлял, что Европе необходимо «проснуться», поскольку сложился «уникальный момент, когда президент США, президент России и президент Китая фактически объединились против европейцев». Французский лидер тогда уточнил, что напряженность в отношениях с Вашингтоном сохранится и после ухода администрации Дональда Трампа, назвав это «исторической тенденцией».
В феврале президент Франции уже предупреждал, что Европа переживает «глубокий геополитический разрыв». «Пришло время Европе проснуться. Если мы не решим за себя сами, нас сметут», — говорил он, призывая европейские страны наращивать интеграцию, чтобы противостоять «постоянной нестабильности».