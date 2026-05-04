ВМС США потопили шесть иранских катеров в Ормузском проливе 1 4.05.2026, 22:01

Катера были уничтожены вертолетами.

Военные США с помощью вертолетов потопили шесть малых иранских катеров в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на главу Центрального командования американских Вооруженных сил адмирала Брэда Купера.

По его словам, вертолеты США уничтожили шесть катеров, «представлявших угрозу для торговых судов». Другие подробности инцидента не уточняются.

4 мая Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что два торговых судна страны пересекли Ормузский пролив в рамках операции «Проект Свобода».

Накануне президент США объявил о начале операции «Проект свобода», направленной на вывод судов из Ормузского пролива, заблокированного на фоне войны с Ираном.

