Глава МИД Германии призвал Европу брать пример с темпов инноваций в Украине 4.05.2026, 22:54

Йохоанн Вадефуль

Военные возможности можно развивать и наращивать гораздо быстрее, чем мы это делали в Европе.

Министр иностранных дел Германии Йохоанн Вадефуль заявил, что сокращение численности американских военных в ФРГ должно побудить Европу ускорить развитие собственного военного потенциала по примеру Украины. Об этом пишет Politico.

«Пример Украины показывает, что военные возможности можно развивать и наращивать гораздо быстрее, чем мы это делали в Европе на протяжении последних десятилетий», — сказал Вадефуль.

По его словам, решение Соединенных Штатов вывести часть войск из Германии нужно рассматривать как новый вызов и стимул для развития собственных оборонных возможностей.

«Мы должны рассматривать это как новый призыв к более быстрому развитию и развертыванию собственных возможностей, этого просто невозможно избежать», — заявил министр.

