Глава МИД Германии призвал Европу брать пример с темпов инноваций в Украине
- 4.05.2026, 22:54
Министр иностранных дел Германии Йохоанн Вадефуль заявил, что сокращение численности американских военных в ФРГ должно побудить Европу ускорить развитие собственного военного потенциала по примеру Украины. Об этом пишет Politico.
«Пример Украины показывает, что военные возможности можно развивать и наращивать гораздо быстрее, чем мы это делали в Европе на протяжении последних десятилетий», — сказал Вадефуль.
По его словам, решение Соединенных Штатов вывести часть войск из Германии нужно рассматривать как новый вызов и стимул для развития собственных оборонных возможностей.
«Мы должны рассматривать это как новый призыв к более быстрому развитию и развертыванию собственных возможностей, этого просто невозможно избежать», — заявил министр.