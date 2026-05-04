Зеленский и Пашинян провели переговоры на английском языке
- 4.05.2026, 22:38
Политики решили не использовать язык страны-агрессора.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры на английском языке.
Встреча проходила в Ереване, где стартовал саммит Европейского политического сообщества. Украинский лидер во время рукопожатия с Пашиняном сказал фразу «Thank you so much» («Спасибо большое»). После этого Зеленский и Пашинян сели и начали переговоры. Кроме того, среди фраз можно было услышать от Зеленского «Your team» («Ваша команда») и от Пашиняна — «More than» («Более чем»).