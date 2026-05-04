4 мая 2026, понедельник, 22:41
Тихановская встретилась с Фицо

Встреча с пророссийским премьером Словакии прошла в Ереване.

Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване 4 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Тихановской.

Во время разговора Тихановская и Фицо «обсудили важность совместной европейской поддержки для Беларуси и для Украины, а также возможности дальнейшего сотрудничества между Словакией и демократическими силами».

Роберт Фицо считается союзником России в Европе. Планируется, что он прилетит в Москву 9 мая.

