Тихановская встретилась с Фицо 1 4.05.2026, 22:27

Встреча с пророссийским премьером Словакии прошла в Ереване.

Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване 4 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Тихановской.

Во время разговора Тихановская и Фицо «обсудили важность совместной европейской поддержки для Беларуси и для Украины, а также возможности дальнейшего сотрудничества между Словакией и демократическими силами».

Роберт Фицо считается союзником России в Европе. Планируется, что он прилетит в Москву 9 мая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com