4 мая 2026, понедельник, 21:55
  • 4.05.2026, 21:51
Полиция Испании задержала рекордную партию кокаина

Размер партии может достигать 40 тонн.

Испанская полиция задержала в Атлантическом океане рекордную партию кокаина, размер которой может достигать 40 тонн, сообщает CBS News со ссылкой на источники в Объединенной ассоциации гражданской гвардии Испании (AUGC). Это самая крупная за всю истории страны и одна из крупнейших в мире партия изъятого наркотика.

Буквально забитое наркотиками судно, перехваченное в международных водах у Канарских островов, следовало из Фритауна, столицы Сьерра-Леоне, в направлении Бенгази в Ливии. Арестовано около 20 человек, сопровождавших груз.

AUGC предполагает, что в планах организаторов транспортировки была перегрузка наркотика на более мелкие суда для распространения в Европе, и рассматривает версию с координацией операции через международные сети.

Предыдущий рекорд перехвата кокаина на море испанская полиция поставила в январе этого года, тогда был задержан груз в 10 тонн.

