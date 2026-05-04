Беларусь обустраивает полигоны, которые может использовать Россия 4.05.2026, 21:26

В Украине предупредили о потенциальной угрозе.

Беларусь создает инфраструктуру, которую в любой момент может использовать Россия. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире «Новини.LIVE» 4 мая.

Как отметил Демченко, на территории Беларуси фиксируется «определенная активность», связанная с созданием логистических направлений и обустройством полигонов.

Также, по его словам, вероятно дальнейшее сотрудничество с Россией в военной сфере.

«На данный момент Россия не держит на территории Беларуси достаточного количества своих сил или подразделений, которые могли бы угрожать нашей стране, в любой момент вся эта инфраструктура, которую создает Беларусь, может быть использована Россией», – указал спикер.

По словам Демченко, ситуация находится под постоянным контролем украинских оборонных структур – Министерства обороны, разведки и пограничной службы. Он подчеркнул, что любое перемещение российских подразделений на территорию Беларуси будет своевременно зафиксировано.

Отдельно спикер обратил внимание на информационную политику Минска. Как он пояснил, белорусские власти пытаются представить ситуацию так, будто угроза исходит от Украины или европейских стран, чтобы обосновать необходимость поддержки со стороны России.

«Это элемент манипуляции и информационного воздействия, который мы продолжаем наблюдать именно со стороны Беларуси», – подчеркнул Демченко.

Он добавил, что, несмотря на отсутствие непосредственной угрозы на данный момент, Украина должна быть готова к любому развитию событий на северном направлении.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com