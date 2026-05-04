Президент Финляндии: Нет ни одной армии в Европе или даже в США, способной вести войну так, как украинская 4.05.2026, 21:14

Александр Стубб

У ВСУ есть чему поучиться.

Европе следует говорить не о том, чего Украина хочет от нее, а о том, как Украина может помочь Европе, заявил президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге.

«Нет ни одной армии в Европе или Соединенных Штатах, кстати, которая способна вести современную войну так, как это делает сейчас Украина», — сказал Александр Стубб.

По его словам, Европе нужно говорить не о том, чего Украина хочет от нее, а о том, как Украина может помочь Европе. Он подчеркнул, что Украина будет оставаться европейским государством даже после войны, а Россия останется самой большой угрозой безопасности Европы.

«Если бы у меня сегодня было только одно послание, так вместо того, чтобы говорить о том, что Украине нужно от Европы, возможно, нам стоит начать думать о том, что нам в Европе нужно от Украины… Мы в Европе должны избавиться от мысли, что только мы помогаем Украине», — подчеркнул президент Финляндии.

Стубб отметил, что с самого начала был сторонником членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Он добавил, что сейчас в Европе примерно 2 миллиона военнослужащих, в России — 1,3 миллиона, а в Украине — 800 тысяч.

