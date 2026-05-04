закрыть
4 мая 2026, понедельник, 21:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белый дом показал Трампа героем «Звездных войн»

2
  • 4.05.2026, 21:37
Белый дом показал Трампа героем «Звездных войн»
Фото: Белый дом

Под портретом размещена загадочная подпись.

Белый дом представил президента США Дональда Трампа в образе героя саги «Звездные войны». Соответствующий пост опубликован в соцсети X.

«В галактике, где требуется сила, Америка стоит наготове. Это правильный путь. Да пребудет с вами 4-е число», — говорится в сообщении к изображению.

Американский лидер изображен на картинке в виде Мандалорца со шлемом в одной руке и американским флагом — в другой. В кармане одеяния Трампа — сумка с Грогу, персонажем оригинального телесериала «Мандалорец», его еще называют Малышом Йода, однако Йодой он не является, а просто принадлежит к той же расе, что и великий магистр ордена джедаев.

Пользователи бурно отреагировали на пост, предложив свои версии фото, сгенерированные с помощью ИИ. Среди них, в частности, в образе принцессы Леи выступила супруга американского лидера — Меланья, а в образе капитана Соло — вице-президент Джей Ди Вэнс.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип