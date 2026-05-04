Белый дом показал Трампа героем «Звездных войн» 2 4.05.2026, 21:37

Фото: Белый дом

Под портретом размещена загадочная подпись.

Белый дом представил президента США Дональда Трампа в образе героя саги «Звездные войны». Соответствующий пост опубликован в соцсети X.

«В галактике, где требуется сила, Америка стоит наготове. Это правильный путь. Да пребудет с вами 4-е число», — говорится в сообщении к изображению.

Американский лидер изображен на картинке в виде Мандалорца со шлемом в одной руке и американским флагом — в другой. В кармане одеяния Трампа — сумка с Грогу, персонажем оригинального телесериала «Мандалорец», его еще называют Малышом Йода, однако Йодой он не является, а просто принадлежит к той же расе, что и великий магистр ордена джедаев.

Пользователи бурно отреагировали на пост, предложив свои версии фото, сгенерированные с помощью ИИ. Среди них, в частности, в образе принцессы Леи выступила супруга американского лидера — Меланья, а в образе капитана Соло — вице-президент Джей Ди Вэнс.

