В Беларуси появилась Координационная группа по обороту и производству алкоголя

Будет отвечать за импорт.

В Беларуси изменили систему ввоза алкогольной продукции. Для проведения специальных конкурсов создается Координационная группа при совмине. Новым указом совершенствуется система ввоза алкоголя, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. При этом диктатор продолжит согласовывать список победителей конкурса импортеров.

Указом Лукашенко при совмине создается «Координационная группа по производству и обороту алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта». Возглавляет ее первый вице-премьер Николай Снопков. В составе группы полтора десятка представителей различных ведомств, включая КГБ. Важная функция координаторов — организация конкурсов на право импорта алкоголя в страну.

Ранее за такие конкурсы отвечала межведомственная комиссия во главе с министром антимонопольного регулирования и торговли. С новым указом она прекращает существование.

Кроме того, группа при овмине займется анализом «потребности и обеспеченности внутреннего рынка», а также будет определять и распределять квоты производства алкоголя. Координаторы также отвечают за обеспечение сбалансированности внутреннего рынка в данной сфере.

Перечень победителей конкурса на импорт алкоголя ранее утверждался Лукашенко. Такая же норма (теперь это согласование, а не утверждение) прописана и в новом указе.

Напомним, в Беларуси с 2021 года, по данным Белстата, сокращается потребление алкоголя. При этом рынок специализированных алкомаркетов продолжает расти.

Крупным импортером алкоголя в Беларуси является «Беларусьторг» Управления делами Лукашенко с сетью из 53 магазинов «Аматиста».

