Зеленский: Украина объявляет режим тишины с 6 мая 19 4.05.2026, 22:02

Президент Украины ответил на российскую идею о перемирии на «день победы».

Украина инициирует режим тишины в боевых действиях на фоне идеи Москвы о перемирии на «день победы». Он начнется в ночь на 6 мая.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы украинского государства, к Украине по состоянию на сегодня не было ни одного официального обращения по модальности прекращения боевых действий, о котором объявила Россия.

«Мы считаем, что человеческая жизнь является несравнимо большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Charter97.org, Россия объявила одностороннее перемирие с Украиной на 8-9 мая, одновременно пригрозив ударам по центру Киева.

