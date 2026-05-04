4 мая 2026, понедельник, 21:10
Россия объявила одностороннее перемирие с Украиной на 8-9 мая

  4.05.2026, 20:39
Одновременно Минобороны РФ угрожает массированно ударить по центру Киева.

Министерство обороны России сообщило, что по решениею диктатора Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в ВОВ. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», — отмечается в сообщении Минобороны.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский допустил, что армия страны с помощью дронов может атаковать Парад Победы на Красной площади. В связи с с этим в Минобороны России сообщили, что «будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий».

Если армия Украины попытается «реализовать свои преступные планы», вооруженные силы России «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», заявили в Минобороны. «Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», — отметили в ведомстве.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — добавили в Минобороны России.

