Трамп пообещал «стереть Иран с лица Земли» при ударах по кораблям 8 4.05.2026, 20:26

Президент США сделал очередное громкое заявление.

США уничтожат Иран, если тот будет мешать американским кораблям сопровождать торговые суда в проходе через Ормузский пролив. Об этом заявил в эфире Fox News американский президент Дональд Трамп.

По его словам, Иран будет «стерт с лица Земли».

«У нас гораздо больше оружия и боеприпасов более высокого качества, чем было раньше. У нас лучшее снаряжение. У нас есть ресурсы по всему миру. У нас есть базы по всему миру. Все они снабжены оборудованием. Мы можем использовать все это, и мы будем использовать, если это потребуется», — добавил американский лидер.

