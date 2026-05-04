Трамп пообещал «стереть Иран с лица Земли» при ударах по кораблям

Трамп пообещал «стереть Иран с лица Земли» при ударах по кораблям8
- 4.05.2026, 20:26
Президент США сделал очередное громкое заявление.
США уничтожат Иран, если тот будет мешать американским кораблям сопровождать торговые суда в проходе через Ормузский пролив. Об этом заявил в эфире Fox News американский президент Дональд Трамп.
По его словам, Иран будет «стерт с лица Земли».
«У нас гораздо больше оружия и боеприпасов более высокого качества, чем было раньше. У нас лучшее снаряжение. У нас есть ресурсы по всему миру. У нас есть базы по всему миру. Все они снабжены оборудованием. Мы можем использовать все это, и мы будем использовать, если это потребуется», — добавил американский лидер.