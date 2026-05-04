Лукашенко подписал кадровые указы 4.05.2026, 20:36

Назначены замглавы МЧС и постпред при ОДКБ.

Александр Лукашенко подписал несколько указов о кадровых изменениях в системе МЧС и в дипломатическом направлении, пишет его пресс-служба.

Сообщается, что полковник внутренней службы Дмитрий Голубев назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси, а генерал-майор внутренней службы Игорь Болотов освобожден от должности и уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту. За ним сохранено право ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Отдельным указом старший советник посольства Беларуси в Российской Федерации Владимир Беспалый назначен постоянным и полномочным представителем Беларуси при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Александр Гриневич освобожден от ранее занимаемой должности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com