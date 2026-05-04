4 мая 2026, понедельник, 21:10
Лукашенко подписал кадровые указы

  • 4.05.2026, 20:36
Назначены замглавы МЧС и постпред при ОДКБ.

Александр Лукашенко подписал несколько указов о кадровых изменениях в системе МЧС и в дипломатическом направлении, пишет его пресс-служба.

Сообщается, что полковник внутренней службы Дмитрий Голубев назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси, а генерал-майор внутренней службы Игорь Болотов освобожден от должности и уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту. За ним сохранено право ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Отдельным указом старший советник посольства Беларуси в Российской Федерации Владимир Беспалый назначен постоянным и полномочным представителем Беларуси при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Александр Гриневич освобожден от ранее занимаемой должности.

Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго
Очень показательные признаки
КГБ против бормашины
