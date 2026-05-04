СМИ: Сотрудник «Гродно Азота» покончил с собой после разбирательства из-за кирпича 1 4.05.2026, 22:09

Что известно.

Один из сотрудников предприятия «Гродно Азот» покончил с собой. Об этом сообщил источник «Зеркала», а также инициатива «Рабочы Рух» со ссылкой на собственные источники.

По информации сообщества «Рабочы Рух», трагедия случилась в конце апреля, погибшего звали Андрей, он был заместителем начальника цеха ВЕН (восстановления едкого натра). Его тело нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. В семье Андрея осталось двое детей.

Источники утверждают, что незадолго до гибели сотрудника на заводе проходило внутреннее разбирательство. Его предметом оказался кирпич, который использовался в печах для сжигания отходов. Из-за санкций предприятие закупило кирпич российского производства, а он оказался недостаточно качественным.

— Погибшему было отдано устное распоряжение о повышении температуры горения, для того чтобы процесс проходил нормы экологии, — рассказал источник «Зеркала». — Он сделал, что ему сказали, в результате произошло разрушение кирпича.

«Рабочы Рух» сообщает, что по результатам внутренней проверки прошла планерка у руководства, на которой «звучали жесткие обвинения, угрозы и попытки найти „крайнего“». Источник «Зеркала» добавил, что Андрей «воспринял случившееся близко к сердцу».

— Весь ущерб — а это 1,2 миллиона рублей — директор повесил на него, — утверждает собеседник. — Со словами, что он пожизненно будет выплачивать долг или пойдет в тюрьму.

Официально «Гродно Азот» не сообщал о гибели сотрудника. Источник «Зеркала» отметил, что руководство «пытается всячески замолчать» случай, однако «весь завод знает, что произошло».

