закрыть
4 мая 2026, понедельник, 22:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США направили эсминцы в Персидский залив

  • 4.05.2026, 23:17
США направили эсминцы в Персидский залив

На фоне напряженности с Ираном.

Представитель Центрального командования США заявил о проходе американских ракетных эсминцев в Персидский залив и пересечении Ормузского пролива двумя торговыми судами США.

Об этом сообщает Reuters.

Американские военные сообщили о заходе двух эсминцев ВМС США с управляемым ракетным вооружением в Персидский залив.

По данным Центрального командования, их присутствие связано с операциями по обеспечению безопасности судоходства и попытками преодоления ограничений, которые Вашингтон связывает с действиями Ирана.

Одновременно два торговых судна под флагом США прошли через Ормузский пролив, который остается ключевым маршрутом для мировой энергетической торговли.

В Центральном командовании США заявили, что военные силы поддерживают инициативу президента Дональда Трампа, направленную на обеспечение движения коммерческих судов в регионе и восстановление транзита через Персидский залив.

По их данным, американские корабли сопровождают торговые суда, а военные действия направлены на обеспечение безопасности морских перевозок в условиях нестабильности.

Ситуация в регионе остается напряженной из-за риска прямого столкновения между США и Ираном, особенно на фоне нахождения ракетных суден США в Персидском заливе.

Ормузский пролив является стратегическим маршрутом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, и уже длительное время работает с перебоями на фоне конфликта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип