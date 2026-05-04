4 мая 2026, понедельник, 22:42
Три немецкие партии ушли из соцсети X Илона Маска

  • 4.05.2026, 23:46
Они объяснили свое решение.

Фракция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге, «Зеленые» и Левая партия (ЛП) одновременно заявили о том, что уходят из соцсети X.

На своих страницах они опубликовали одинаковое сообщение о том, что социальная сеть, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, в последние годы «погрузилась в хаос». Там считают, что политические дискуссии живы благодаря обмену мнениями.

«X же все больше способствует дезинформации. Поэтому мы больше не ведем этот аккаунт», — говорится в публикациях.

Партии заверили, что продолжат свое присутствие в других социальных сетях.

На ситуацию отреагировала фракция крайне правой политической силы «Альтернатива для Германии. По ее мнению, кампания трех партий против X доказывает, «насколько сильно они боятся того, чего сами требуют — настоящей дискуссии, когда за столом сидят политические противники».

