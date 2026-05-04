Британия подписала договор о стратегическом партнерстве с Арменией 4.05.2026, 20:08

Ереван дистанцируется от Кремля.

Армения заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Великобританией, сообщил премьер Никол Пашинян. Пашинян опубликовал видео, на котором он и премьер Великобритании Кир Стармер подписывают документы. Армения и Великобритания открывают новую и многообещающую главу в отношениях, построенных на общих ценностях и укрепленном сотрудничестве, написал Пашинян в соцсети Х. Пресс-служба правительства Армении опубликовала документ, в котором указывается на приверженность обеих сторон демократическим ценностям, признание важности свободных выборов, борьбы с коррупцией и создания благоприятной среды для независимых СМИ и гражданского общества.

В рамках стратегического сотрудничества Ереван и Лондон намерены развивать потенциал Армении в сферах безопасности, обороны, безопасности границ, борьбы с нелегальной миграцией, киберустойчивости, реагирования на гибридные угрозы.

Также Армения одобрила совместную декларацию о стратегическом диалоге с еще одной страной НАТО — Хорватией. Пашинян пригласил в Ереван президента Украины Владимира Зеленского. Как рассказал Зеленский, стороны обсудили развитие экономического партнерства, включая возобновление работы совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Подписание документов и встречи прошло в рамках саммита Европейского политического сообщества, созданного в 2022 году по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Саммит в Ереване призван служить «формированию более устойчивого, безопасного и единого европейского пространства». В столицу Армении в рамках него прибыли представители 40 стран. Как заявил Пашинян, участникам представится возможность «обсудить важнейшие темы — от гибридных угроз и устойчивости демократических институтов до вопросов связности и энергетики». Макрон отметил политические изменения в Армении и похвалил премьера Армении за курс на европейскую интеграцию. «Давайте будем честны: восемь лет назад сюда никто бы не приехал. Восемь лет назад эта страна считалась де-факто сателлитом России за столом переговоров. Тот факт, что сегодня мы видим так много новых визитов в вашу страну, очень показателен», — сказал Макрон (цитата по News.am).

Нынешнее сближение Еревана с западными странами происходит на фоне растущей напряженности в отношениях с Москвой, которая усилилась после встречи Пашиняна с Владимиром Путиным в Кремле. В начале апреля армянский премьер подчеркивал в Кремле демократический характер политической системы в его стране. «Вы знаете, Армения — демократическая страна, — говорил Пашинян. — У нас фактически всегда есть политические процессы, и это для нас уже обычная вещь. У нас соцсети, например, на 100% свободны. Нет никаких, вообще никаких ограничений». Тогда же Пашинян подтвердил курс на сближение с Евросоюзом и напомнил, что Ереван заморозил членство в военном блоке Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Спустя три недели после переговоров замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов предупредил, что Армения не может одновременно состоять и в ЕАЭС, и в ЕС, а значит, в случае дальнейшего движения в сторону Европы ей придется выходить из Евразийского экономического союза. По его словам, это может обернуться для страны экономическими потерями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com