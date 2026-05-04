Белорусам советуют не торопиться сажать картошку

Белорусам советуют не торопиться сажать картошку1
- 4.05.2026, 19:19
В чем причина.
В ближайшее время не стоит сажать картофель. Почему условия еще неподходящие, объяснила начальник службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Екатерина Истомина в эфире СТВ.
Несмотря на очень приятный март, апрель в Беларуси стал месяцем контрастов. Только за последнюю неделю мы пережили перепад от снега к летней жаре. Это может сказаться и на АПК.
«На текущий момент у озимых культур наблюдается фазовыход в трубку, закладка колоса. Конечно, сейчас необходимо набирать силу зерновым. Эта сдерживающая погода мешает им напитываться теми элементами, которые им необходимы», – отметила Истомина.
А у яровых увеличился период от закладки зерна в землю до появления всходов. Это тоже может негативно сказаться на будущем урожае.
Вместе с тем поля собираются засеивать картофелем. Но температура почвы на глубине 10 см еще не достигла нужной отметки.
«Возможно, тем аграриям, которые хотели приступить к посадке картофеля, немножко нужно повременить, дождаться прогревания почвы», – заявила представитель Белгидромета.