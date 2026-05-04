Овчарка спасателей в Минске покусала нескольких чужих собак 4.05.2026, 19:32

Иллюстрационное фото

Инцидент произошел на берегу Цнянки.

Служебная собака спасателей в Минске покусала несколько других собак. Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая, на берегу Цнянки. Это популярное среди минских отдыхающих место.

Читательница издания Оnliner сообщила, что гуляла со своей собакой по «Лэйксайд парку», когда на ее питомца напала собака, «сбежавшая из центра МЧС». Девушка рассказала, что служебная собака МЧС укусила как минимум трех собак. Ее собака с переломом четырех ребер и прокусом легких оказалась в клинике.

Девушка говорит, что собака была на самовыгуле, без намордника.

В МЧС подтвердили, что такое происшествие имело место. Спасатели сказали, что поддерживают контакт с хозяевами пострадавших собак и предложили им помощь, в том числе финансовую. Пострадавшей мальтийской болонке потребовалось переливание крови: донором стала нападавшая собака.

Кстати, порода сторожевой собаки — среднеазиатская овчарка. В МЧС говорят, что она уже пять лет охраняет «режимный объект».

