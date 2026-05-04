В Германии предлагают разработать альтернативу Tomahawk вместе с Украиной 1 4.05.2026, 19:23

Это усилит конвенционное сдерживание России.

Немецкий политик от Христианско-демократического союза, эксперт по обороне Родерих Кизеветтер раскритиковал отказ США размещать в Германии крылатые ракеты Tomahawk и призвал создать альтернативные дальнобойные системы совместно с Украиной и европейскими партнерами. Его 4 мая цитирует Tagesschau.

По его словам, отказ от размещения американских ракет является 2серьезной ошибкой», ведь это ослабляет обороноспособность Запада на фоне угрозы со стороны РФ. Политик подчеркнул, что Россия уже нарушила международные договоренности по ракетам средней дальности, поэтому Европе нужно реагировать разработкой собственных или совместных вооружений.

Кизеветтер считает, что новые системы могут быть разработаны совместно с Украиной примерно до 2030 года и это усилит конвенционное сдерживание России.

Похожую позицию высказал эксперт по безопасности Нико Ланге. Он заявил, что в случае отсутствия американских ракет Европе нужны «независимые от США дальнобойные системы», которые могли бы обеспечить сдерживание. Он предупредил, что в противном случае может остаться «пробел в обороне», который Россия способна использовать для давления на Европу.

