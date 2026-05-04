В Беларуси сокращается ареал ели
- 4.05.2026, 18:51
«Уходят» на север.
В Беларуси уменьшается ареал произрастания ели. Однако празднованию Нового года это грозить не должно, рассказал в эфире гостелеканала СТВ начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Александр Угрин.
По словам Угрина, с 1990-х годов отмечается усыхание еловых насаждений в стране. На их месте часто высаживают дубы и лиственницы.
При этом ареал произрастания ели изменяется — «отходит уже на Витебскую область». То есть такие деревья остаются в основном на севере страны.
Специалист считает, что без новогодних елок белорусы не останутся — их разводит специальное предприятие.
Причинами «отхода» ели называются повышение среднегодовой температуры воздуха и снижение уровня грунтовых вод. На место этих деревьев могут начать высаживать не только дубы и лиственницы, но еще пихты и буки.