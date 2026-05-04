4 мая 2026, понедельник, 19:36
В Беларуси сокращается ареал ели

  • 4.05.2026, 18:51
«Уходят» на север.

В Беларуси уменьшается ареал произрастания ели. Однако празднованию Нового года это грозить не должно, рассказал в эфире гостелеканала СТВ начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Александр Угрин.

По словам Угрина, с 1990-х годов отмечается усыхание еловых насаждений в стране. На их месте часто высаживают дубы и лиственницы.

При этом ареал произрастания ели изменяется — «отходит уже на Витебскую область». То есть такие деревья остаются в основном на севере страны.

Специалист считает, что без новогодних елок белорусы не останутся — их разводит специальное предприятие.

Причинами «отхода» ели называются повышение среднегодовой температуры воздуха и снижение уровня грунтовых вод. На место этих деревьев могут начать высаживать не только дубы и лиственницы, но еще пихты и буки.

