Союзники США в Тихом океане готовятся к сдерживанию Китая
- 4.05.2026, 19:03
17 тысяч военных отрабатывают сценарий войны.
На Филиппинах прошли масштабные военные учения «Balikatan» с участием США и их союзников, направленные на отработку совместных действий в случае конфликта в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
В учениях приняли участие около 17 тысяч военнослужащих из семи стран, включая США, Филиппины, Австралию, Японию, Канаду, Новую Зеландию и Францию. Японские сухопутные силы участвовали впервые, что стало символом усиления военного сотрудничества в регионе.
В ходе учений морская пехота США и Филиппин отрабатывала отражение условного десанта противника. Использовались ракетные системы HIMARS, артиллерия, беспилотники и авиация. Подразделения на побережье имитировали бой с высадившимися силами, создавая сценарий масштабного вторжения.
По словам американского командования, целью маневров было повышение боевой готовности и координации между союзниками. Однако очевидно, что сценарии учений отражают возможное противостояние с Китаем, который усиливает давление в спорных морских районах и не исключает силового решения вопроса Тайваня.
Пекин резко осудил учения, назвав их провокацией, а Филиппины отвергли критику, заявив, что действуют в рамках международных правил и укрепляют оборону.
Учения Balikatan стали частью более широкой стратегии США по формированию сети союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Вашингтон стремится усилить совместимость армий стран региона и распределить оборонную нагрузку между партнерами.
Эксперты отмечают, что на фоне глобальных кризисов и возможной перегрузки американских сил союзники все больше ориентируются на собственные оборонные возможности, но продолжают координацию с США.
Маневры завершились демонстрацией огневой мощи и заявлением участников о готовности к совместным действиям, что было воспринято как сигнал сдерживания потенциального противника в регионе.