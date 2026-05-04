Путин сменил командующего Воздушно-космическими силами России 1 4.05.2026, 18:43

Александр Чайко

Диктатор назначил на этот пост генерала, руководившего наступлением войск РФ на Киев с территории Беларуси.

Вместо генерала Виктора Афзалова главнокомандующим ВКС России назначен Александр Чайко. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники.

Причины данного решения Владимира Путина издание не называет.

Генерал Виктор Афазалов был назначен командующим Воздушно-космическими силами России в октябре 2023 года, сменив на этом посту Сергея Суровикина. Тот впал в немилость после вооруженного мятежа под предводительством главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в июне 2023 года. Минобороны РФ официально не сообщало об отставке генерала.

Как пишет РБК, новый глава ВКС РФ Александр Чайко ранее возглавлял группировку войск ВС РФ в Сирии, Восточный военный округ. В 2020 году закрытым указом Чайко был удостоен звания Герой России.

В начале 2022 года Чайко руководил наступлением российских войск на Киев из Беларуси. Генерал находится под персональными санкциями ЕС, как ответственный за массовые убийства мирных жителей в Буче.

В состав Воздушно-космических сил России входят Военно-воздушные силы, а также войска противовоздушной, противоракетной обороны и Космические войска.

Смена командующего произошла на фоне усиления ударов ВСУ по НПЗ и другим объектам ВПК в российском тылу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com