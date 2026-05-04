Стало известно, в чем обвиняют 70-летнего экс-ликвидатора аварии на ЧАЭС
- 4.05.2026, 17:45
Он находится в гомельском СИЗО-3.
70-летнего бывшего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Владимира Телепуна обвиняют в содействии «экстремизму» и «оскорблении» Лукашенко, пишет «Гомельская Вясна».
Ранее правозащитный центр «Вясна» сообщал, что его взяли под стражу в начале апреля. Предполагается, что сначала он находился в ИВС Мозырского РОВД, после чего его перевели в СИЗО-3.
Белорус известен тем, что занимался защитой прав человека, в том числе права на мирные собрания. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Правозащитники отмечают, что у него проблемы со здоровьем.