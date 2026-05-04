Что нужно знать о новом плане Трампа в Ормузском проливе 1 4.05.2026, 18:17

Президент США назвал инициативу «гуманитарным жестом».

Президент США Дональд Трамп заявил о запуске плана под названием «Проект Свобода», целью которого станет вывод сотен судов из Ормузского пролива. По его словам, операция начнется на Ближнем Востоке и будет направлена на обеспечение безопасного прохода коммерческих судов через одну из самых стратегически важных морских артерий мира, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Ситуация в проливе резко обострилась после серии атак и введения ограничений на судоходство. США ранее фактически усилили военно-морское присутствие в регионе и заявляют о защите судоходства, тогда как Иран рассматривает это как нарушение договоренностей и попытку давления.

Трамп назвал инициативу «гуманитарным жестом», подчеркнув, что она направлена на защиту нейтральных стран и стабилизацию мировой торговли. В то же время он предупредил, что любые попытки помешать операции будут «жестко пресекаться».

В Тегеране заявили, что любые действия США в проливе будут расценены как нарушение режима прекращения огня и попытка вмешательства во внутренние дела региона. Иран настаивает на сохранении контроля над проливом после окончания конфликта.

Ормузский пролив остается ключевым маршрутом мировой нефтеторговли, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти. Эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация может усилить нестабильность на энергетических рынках и привести к новым перебоям в поставках.

