В Москве умер первый руководитель радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ 5 4.05.2026, 18:05

Станислав Петров

Фото: AP

Тело Станислав Петрова обнаружили в его квартире.

В Москве покончил с собой генерал-полковник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Станислав Петров, сообщает «Московский комсомолец» без ссылки на источник. Тело одного из основателей войск химической защиты современной России родственники обнаружили около семи часов утра 2 апреля в его квартире в Доме на набережной в Москве. Информацию об этом подтвердили «РИА Новости» в правоохранительных структурах. Там добавили, что около погибшего нашли пистолет. Тело 87-летнего Петрова было обнаружено «на кухне сидящим на стуле», заявил собеседник «Известий».

Издание отмечает, что до предполагаемого самоубийства отставной генерал, который был последним командующим войсками химзащиты СССР и до 2001 года возглавлял новообразованные войска РХБЗ России, работал научным сотрудником в военном институте, а также был главредом журнала «Вестник Войск РХБ защиты». Согласно официальной биографии Петрова, он занимал должность главного научного сотрудника ФГБУ «27 Научный центр», находящегося под санкциями со стороны ЕС, США, Британии, Швейцарии, Украины, Канады в связи с участием в «разработке и применении химических веществ» в составе российских войск.

В октябре 2024 года Лондон прямо заявлял, что санкции вводятся против 27-го Центра, а также 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны и главы войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова «за применение химического оружия в Украине», в том числе хлорпикрина.

Россия косвенно признавала участие центра в разработке химоружия. В статье к 50-летию организации указывалось, что ее специалисты обеспечивают России «надежную защиту» от угроз и «фактически нивелировали военно-химический потенциал США и НАТО в целом, что вынудило их пойти на переговоры, завершившиеся подписанием Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении».

Родившийся в 1939 году в Горьком (Нижнем Новгороде) Петров служил в подразделениях химзащиты с 20-летнего возраста. Он участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. С 1989-го по 1992 год командовал войсками химзащиты СССР. В 1991 году он получил Ленинскую премию, а спустя 10 лет — звание доктора военных наук.

Источник ТАСС в медицинских службах сообщил, что смерть генерала наступила после болезни: «В последнее время он тяжело болел».

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com